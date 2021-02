Vitesse maakt einde aan slechte reeks in Eredivisie

Even leek het erop dat de spiksplinternieuwe grasmat in de Gelredome Vitesse vleugels had gegeven. De thuisploeg kwam overtuigend uit de startblokken en al na twee minuten stond er 1-0 op het scorebord. Na goed voorbereidend werk van Armando Broja knalde Loïs Openda de bal hoog in het doel.

Aan de kant moet trainer Thomas Letsch gedacht hebben, dat het lek boven was bij zijn ploeg. Vitesse pakte uit de afgelopen vijf wedstrijden maar één schamel puntje. Die slechte serie begon met een 4-1 uitnederlaag bij VVV-Venlo, toen topscorer Giorgos Giakoumakis het op zijn heupen kreeg en viermaal doel trof.

Vitesse had volop aandacht besteed aan de manier waarop Giakoumakis ditmaal aan de band gelegd moest worden. Dat hielp in zoverre, dat de Griekse Eredivisietopscorer ditmaal vrijwel niet in stelling werd gebracht, maar toch had het fenomeen van Kreta maar negentien minuten nodig om te scoren.

Nadat Torino Hunte in het strafschopgebied was neergelegd door Riechedly Bazoer ging de bal op de stip. Een klusje dat Giakoumakis koeltjes klaarde. Alweer de 23ecompetitietreffer van de Griek, die er ook drie maakte in de KNVB-beker. Daarmee heeft Giakoumakis in 25 wedstrijden voor VVV-Venlo zijn gehele productie in zijn acht voorgaande seizoenen als prof bij Platanias, Episkopi, AEK Athene, OFI Kreta en Gornik Zabrze geëvenaard.

Georgios Giakoumakis schiet de 1-1 binnen. Ⓒ ANP/HH

Hoe broos het zelfvertrouwen bij Vitesse is na de recente slechte serie bleek na de gelijkmaker. Het spelpeil van de thuisploeg kelderde als een baksteen en het werd een gelijkopgaande strijd, waarbij VVV met balvaardige spelers als Zinedine Machach en Meritan Shabani dreigend werd op de counter.

Pas na rust kreeg Vitesse weer echt grip op de tegenstander. VVV werd vastgezet op eigen helft en het was uiteindelijk Bazoer, die als vrije verdediger met een solo door de vijandelijke defensie en een harde knal de thuisploeg weer op voorsprong bracht. VVV slaagde er niet meer in om zich aan de druk van Vitesse te ontworstelen en Sondre Tronstad besliste de wedstrijd met een afstandsschot definitief (3-1). Het was de eerste goal ooit voor Vitesse van de Noorse middenvelder. Armando Broja verzorgde het slotakkoord met de 4-1, precies het spiegelbeeld van de uitslag eerder dit seizoen in Venlo. De Engelsman met Albanese roots heeft nu negen goals in de Eredivisie achter zijn naam en is daarmee clubtopscorer van Vitesse.

Door de eerste competitiezege sinds de thuisoverwinning op FC Groningen van 23 januari is Vitesse in de rangschikking van de Eredivisie over Feyenoord heen naar de vierde plaats heen gesprongen. De Rotterdammers kunnen zondag de rollen weer omdraaien door een zege bij AZ. VVV-Venlo blijft op de veilige vijftiende plaats, maar beleeft een slecht weekeinde, omdat de Limburgers vooralsnog als een van de weinige ploegen onderin met lege handen blijven. FC Emmen en PEC Zwolle (allebei drie punten) en RKC Waalwijk en ADO Den Haag (allebei één punt) sprokkelden alweer broodnodige punten.

