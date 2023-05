Arne Slot tekent voor één jaar extra bij Feyenoord: ’Wil graag verder bouwen’

Er stond in zijn vorige verbintenis dat Slot voor enkele miljoenen zou kunnen vertrekken bij Feyenoord. In de nieuwe overeenkomst is geen dergelijke clausule opgenomen.

,,Ik ben hier nog niet klaar”, zegt Slot. ,,We hebben een prachtig seizoen gehad met Feyenoord, met het kampioenschap als schitterende beloning voor al het harde werk dat verzet is, maar ik wil ontzettend graag verder bouwen. Na de zomer wacht een avontuur in de Champions League en er is een landstitel te verdedigen. Genoeg om naar uit te kijken, dus ik ben er trots op om in Rotterdam trainer van Feyenoord te zijn en te blijven.”

Slot bereikte in zijn eerste jaar als trainer van Feyenoord de finale van de Conference League. Dit seizoen, zijn tweede in dienst van de Rotterdammers, veroverde hij de landstitel.