Hülkenberg nog in gesprek met twee Formule 1-teams

De Duitser blijft voorzichtig. De 32-jarige coureur is naar eigen zeggen nog in gesprek met twee teams.

In een interview dinsdag zei hij dat hogere verwachtingen overdreven zou zijn. Hülkenberg reed zondag als vervanger van Sergio Peréz, bij wie corona is vastgesteld, naar een zevende plek op Silverstone. „Ik weet niet of afgelopen weekeinde iets veranderd heeft. Mijn gevoel zegt van niet.”

De onderhandelingen met beide teams lopen nog. „Ze zullen me daar kennen en zullen zich niet door de resultaten van één weekend laten beïnvloeden”, aldus de coureur. „Er is nog kans, maar het zal nog even duren.”

Onduidelijk is of Hülkenberg komend weekeinde in actie komt in Barcelona of dat Peréz zijn stoeltje weer mag innemen bij het team van Racing Point. Het team zelf gaat er vanuit dat Pérez zijn opwachting weer kan maken.

Bekijk hier de uitslagen, standen in de diverse klassementen en de complete Formule 1-kalender