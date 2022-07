Estavana Polman vindt nieuwe club in Denemarken

In Nykøbing wordt Polman ploeggenoot van Nikita van der Vliet. De club heeft zich geplaatst voor de EHF European League. Voor Polman is het na Sønderjyske en Team Esbjerg haar derde club in Denemarken. Opvallend is dat de handbalster niet met nummer 79 gaat spelen, maar met nummer 97. Haar vertrouwde rugnummer is al bezet bij haar nieuwe werkgever.

Polman was bij Esbjerg de grote ster. Ze bleef de club jarenlang trouw, maar belandde dit jaar ondanks een nog doorlopend contract op een zijspoor. Esbjerg wilde van haar af en dat deed de Nederlandse pijn, liet ze al eerder weten. Afgelopen zaterdag maakte ze via Instagram bekend dat ze definitief vertrok bij de club.

„Het is een geweldige reis geweest, negen jaar. Ik kwam hier als een jong meisje en nu vertrek ik als een ’volwassen meisje’. Dit is de manier niet waarop ik wilde eindigen. Als ik ergens aan begin, wil ik dat afmaken. Dit is niet de manier waarop ik tot ziens wil zeggen. Ik wil jullie laten weten dat jullie, Esbjerg, de fans, de vrijwilligers een speciaal plekje in mijn hart hebben.”