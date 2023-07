Andries Jonker: duel met Portugal is belangrijkste van toernooi

Dat zei hij aan de vooravond van het duel met Portugal. Door de problemen met het cricketveld waar Oranje op traint kon de coach niet de gewenste elf tegen elf zien spelen. Op een kleiner veld was dan maar gekozen om met negen tegen negen speelsters te oefenen.

Verder wilde Jonker geen woorden meer vuilmaken aan de problemen die Oranje had in de Nieuw-Zeelandse kustplaats Tauranga. „Wij kijken nu uit naar de wedstrijd”, aldus de coach. Sherida Spitse zei tijdens de persconferentie dat de problemen met het veld niet veel invloed op de groep hebben gehad. „Wij zijn flexibel”, aldus de aanvoerster.

Portugal sterk

Jonker is zich bewust van de kwaliteit van Portugal. „De wedstrijd van vorige zomer heb ik uiteraard nog een paar keer bekeken”, zei de bondscoach, doelend op de 3-2-winst die Oranje toen tegen het Zuid-Europese land boekte. De nummer 21 van de wereldranglijst speelde begin deze maand nog in een oefenwedstrijd gelijk (0-0) tegen Europees kampioen Engeland. „Portugal had ons geen grotere waarschuwing kunnen geven”, aldus Jonker.

Volgens Spitse is Oranje in het afgelopen jaar een stuk fitter geworden, beter gaan voetballen en heeft het ook de verdediging op orde. Over dat laatste wilde ze „nog niet zoveel” zeggen. „We zullen het op het veld laten zien.”

Iedereen fit

Na de persconferentie en een inspectie van het overdekte stadion Forsyth Barr, waar Oranje Portugal zondag om 9.30 uur (Nederlandse tijd) treft, begon de voltallige selectie aan de laatste training voor de WK-wedstrijd. Dat gebeurde op een voetbalveld naast het stadion. Jonker zei nog dat hier wel elf tegen elf kon worden gespeeld. Portugal trainde eerder op de avond al op het veld. Alle Nederlandse speelsters zijn wedstrijdfit, liet een KNVB-woordvoerster weten.