Feyenoord zet succesvol duo even in de wacht

Bij aflopende spelerscontracten moet de formele opzegging op basis van de geldende cao voor 1 april gebeuren. Feyenoord meldt dat dit in de praktijk niet altijd het einde van de samenwerking betekent. „De club treedt eventueel op een later moment nog met betreffende spelers in gesprek over een nieuw contract.”

Botteghin, die het centrale verdedigingsduo vormde met Van der Heijden in de kampioensploeg van 2017, was aan het begin van het seizoen nog aanvoerder onder coach Jaap Stam. Na de komst van Dick Advocaat nam Steven Berghuis de aanvoerdersband over.