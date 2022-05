’Voormalig F1-baas Ecclestone (91) gearresteerd met wapen in koffer’

Binnenland

Rotterdam likt wonden na voetbalrellen

Na een nacht met hevige rellen is de rust teruggekeerd in Rotterdam. De politie heeft woensdagavond na de verloren wedstrijd van Feyenoord tegen AS Roma in Rotterdam 72 mensen opgepakt. Op meerdere plekken in de stad was het onrustig. Vier van hen zaten op donderdagochtend nog vast, aldus de politie...