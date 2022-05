Verhoeven: ’Mooi om eerst Overeem versus Hari te zien’

„Ik ga ervan uit dat alle toppers dit jaar nog een keer in actie komen. We gaan afwachten hoe ze het gaat doen. Ik vind het sowieso mooi om in oktober Alistair Overeem tegen Badr Hari te zien, twee oude rotten tegenover elkaar. Als Alistair wint, is hij in mijn ogen mijn meest logische volgende tegenstander. Ook omdat we eigenlijk vorig jaar al tegen elkaar zouden vechten”, aldus Verhoeven, die op 29 oktober in Ahoy Rotterdam eerst nog in actie komt op zijn eigen evenement Hit It.

Glory maakte dit weekeinde bekend dat het van plan is om Overeem en Hari in oktober met elkaar in de ring te zetten. De 42-jarige Overeem zou eigenlijk tijdens Colission 3 tegen Verhoeven zijn debuut voor Glory maken, maar moest toen afzeggen met een blessure. Op 4 juni neemt The Reem eerst nog deel aan showworstel-evenement in Engeland. Hari (37) wacht na zes Glory-gevechten nog steeds op zijn eerste overwinning.

Begin juli moet het eerstvolgende Glory-evenement plaatsvinden. Het is de bedoeling dat Jamal Ben Saddik het dan opneemt tegen Benjamin Adegbuyi. De Belgische Marokkaan zou eigenlijk in maart in Hasselt vechten tegen Levi Rigters, maar door die partij ging een streep vanwege rellen in de zaal.

Vakantie

Afgelopen maand genoot Verhoeven van een welverdiende vakantie, aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Samen met zijn vriendin Naomy van Beem laadde hij de batterij op in Mexico. Later deed hij ook Puerto Rico en Los Angeles aan, voor de laatste voorbereidingen op de opnames van zijn film. Hoewel hij in de VS tussen alle drukte door enkele vrije dagen had gepland, kwam het amper van ontspanning.

„Het is zó bizar. Ik rol tijdens zo’n zakentrip echt van het een in het ander. Ik was blij dat Naomy er een keer bij was, zodat ze kon zien hoe het soms gaat. Het is namelijk moeilijk te geloven hoe ik soms wakker word zonder plannen en vervolgens een gigantische drukke dag heb. Vaak belt iemand me op om bijvoorbeeld ergens wat te eten en me ’meteen even voor te stellen aan wat mensen’. Vervolgens heb ik ineens allerlei afspraken staan met regisseurs, schrijvers en zaakwaarnemers.”