Russische clubs stellen stadions beschikbaar voor coronapatiënten

De twee accommodaties zijn qua ligging, bereikbaarheid en uitrusting zeer geschikt als tijdelijke opvangplek voor coronapatiënten, aldus beide clubs. „Dokters en ander verplegend personeel kunnen in beide complexen goed hun werk doen.”

De groei van het aantal coronapatiënten in Rusland daalt de laatste dagen enigszins. Toch bestaat de vrees dat de ziekenhuizen in het land de toestroom van het aantal besmette mensen binnen afzienbare tijd niet meer aan kunnen. Daardoor worden overal in het land tijdelijke medische voorzieningen opgezet, naast de bouw van een aantal nieuwe ziekenhuizen. In Moskou werd deze week nog een nieuwe faciliteit geopend speciaal voor de behandeling van Covid-19-patiënten.

Ruim vijfhonderd mensen zijn in Rusland volgens de autoriteiten inmiddels overleden aan het longvirus. Het aantal geregistreerde besmette mensen staat op bijna 63.000.