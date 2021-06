Belgen verhinderen Deense stunt na drama Christian Eriksen

Aangemoedigd door het publiek - en Eriksen vanaf zijn ziekenhuisbed - gingen de Denen furieus van start. Dat resulteerde al rap in de 1-0 door Yussuf Poulsen. De Belgen wisten niet waar ze het zoeken moesten. 2-0 binnen tien minuten had niet onverdiend geweest, maar dat gebeurde niet.

De Denen kwamen al rap op 1-0. Ⓒ AFP

In de tiende minuten gingen wel de handen op elkaar voor Eriksen. In het Parken Stadion lag het spel zoals gepland even stil en klapte iedereen voor Eriksen, die een paar honderd meter verderop in een ziekenhuis herstellende is van de hartstilstand die hem afgelopen zaterdag trof in hetzelfde stadion.

Ook arbiter Björn Kuipers klapte zijn handen stuk voor het herstel van de 29-jarige Eriksen, die jaren bij Ajax speelde, en vervolgens de overstap maakte naar Tottenham Hotspur. Tegenwoordig verdient hij zijn geld in Italië bij Internazionale.

De Denen waren heer en meester, maar de Belgen wisten de schade ’te beperken’ tot 1-0 met de rust.

Bondscoach Roberto Martinez bracht sterspeler De Bruyne voor Dries Mertens en dat sorteerde al snel in succes voor de Belgen. Hij zag in de 55e minuut Thorgan Hazard binnen de zestienmeter vrijstaan, waardoor de Dortmund-aanvaller de 1-1 kon binnentikken. De rollen waren omgedraaid, want ineens maakten de Belgen het spel, onder aanvoering van de fenomenale De Bruyne.

Kevin De Bruyne op het punt van invallen. Ⓒ ANP/HH

Ook Eden Hazard kwam en met hem én De Bruyne kwamen de Denen er niet echt meer aan te pas. In de 71e minut bezorgde een lage schuiver van de ster van Manchester City de Belgen de voorsprong: 1-2.

Het startsein voor de Denen om weer wat meer druk te zettegn, maar Thibaut Courtois was een vrij lange sta-in-de-weg. Martin Braitwaite was er met een kopbal in de 87e minuut heel dichtbij, maar de bal belandde op de lat. Matias Jensen knalde even later net over. De Denen kregen net wat ze verdienden, terwijl de Belgen juist meer kregen. Het verschil? Kevin De Bruyne.

Axel Witsel

Axel Witsel maakt tegen Denemarken in de 59e minuut een opvallende rentree. Voor de middenvelder betekende het zijn eerste speelminuten sinds zaterdag 9 januari, toen hij in het duel met Borussia Dortmund tegen RB Leipzig na een halfuur een achillespees scheurde. Op dat moment leek het onmogelijk dat hij het EK zou halen.