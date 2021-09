Live Eredivisie: Haller schiet Ajax op voorsprong tegen PEC

Volg alle duels in de Eredivisie via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken.

Doelman Remko Pasveer en Steven Berghuis beginnen om 18.45 uur met Ajax aan de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Ze vervangen Maarten Stekelenburg en Davy Klaassen, die ontbreken in de selectie van trainer Erik ten Hag.

Klaassen is met een liesblessure teruggekomen van het Nederlands elftal. Stekelenburg ontbrak afgelopen week al op de training. Mogelijk vertelt trainer Ten Hag nog voor de aftrap wat zijn eerste doelman mankeert.

De Argentijnen Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico ontbreken ook in Zwolle. Zij maakten deel uit van de selectie van de nationale ploeg van Argentinië voor het duel van donderdag met Bolivia in de WK-kwalificatie. Martínez en Tagliafico misten de voorbereiding op het duel met Zwolle en mogen zich richten op het uitduel van woensdag met Sporting Portugal in de Champions League.

Bekijk ook: Ajax ervaart plussen en minnen van afstaan spelers aan nationale ploegen

Marco van Ginkel, Eran Zahavi en Cody Gakpo spelen met PSV in Alkmaar tegen AZ. Ⓒ HH/ANP

PSV

De zaterdag wordt afgesloten met een duel tussen AZ en PSV in Alkmaar. Ibrahim Sangaré is het grootste twijfelgeval bij de Eindhovenaren. De nieuwe Braziliaanse spits Carlos Vinicius zit niet bij de wedstrijdselectie. Hij is nog niet speelgerechtigd. Schmidt heeft er goede hoop dat hij in Alkmaar wel over Cody Gakpo kan beschikken. Bij PSV ontbreken, behalve Vinicius, op zeker ook Davy Pröpper en Maxi Romero. De laatste wordt eind september terug verwacht na een lange blessure.

Bekijk ook: PSV doet de beste zaken met spelers die er al waren

Ali Akman is prima aan het seizoen begonnen. Ⓒ ProShots

FC Twente

Eerder op de zaterdag bezorgde Robin Pröpper FC Twente de drie punten tegen FC Utrecht. Lange tijd leek het duel in een doelpuntloos gelijkspel te eindigen, maar net als een paar weken geleden tegen Ajax, schoot hij ook nu weer vlak voor tijd op schitterende wijze raak (1-0).

Bekijk ook: Robin Pröpper bezorgt FC Twente op schitterende wijze drie punten

NEC

NEC is verrassend goed begonnen aan het nieuwe seizoen. De promovendus beleefde weliswaar een beroerde start met een 5-0 nederlaag tegen Ajax, maar de duels met PEC Zwolle (2-1) en Heracles Almelo (0-1) werden gewonnen. Nieuweling Ali Akman viel op als doelpuntenmaker. Tegenstander Willem II heeft evenveel punten als NEC en dat zal na het slechte vorige seizoen, waarin ternauwernood degradatie werd afgewend, een opluchting zijn. Wel wonnen de Tilburgers in 2006 voor het laatst een uitwedstrijd bij NEC.

Bekijk hier de stand, uitslagen en het programma in de Eredivisie.

Programma

Zaterdag

16.30 uur: FC Twente - FC Utrecht

18.45 uur: PEC Zwolle - Ajax

18.45 uur: SC Cambuur - Go Ahead Eagles

21.00 uur: AZ - PSV

Zondag

12.15 uur: NEC - Willem II

14.30 uur: Sparta - Fortuna Sittard

14.30 uur: SC Heerenveen - FC Groningen

16.45 uur: RKC Waalwijk - Vitesse

Luister de voetbalpodcast Kick-off Oranje hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.