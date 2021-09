Live Eredivisie: Heerenveen op voorsprong in Groningen

Het duel tussen Feyenoord en Heracles Almelo is vanwege Europese verplichtingen van de Rotterdammers verschoven. Zondag begon het voetbalmiddagje om 12:15 uur met NEC - Willem II. Het bleef 0-0.

NEC

NEC Nijmegen is er niet in geslaagd om voor de derde keer op een rij te winnen in de Eredivisie. Ondanks dat de promovendus bijna de hele wedstrijd tegen tien spelers van Willem II speelde, bleef het 0-0 in de Goffert.

Souffian El Karouani van NEC in de slag met Che Nunnely (rechts). Ⓒ ANP

ZATERDAG

Ajax

Ajax heeft zaterdagavond een moeizame overwinning geboekt op PEC Zwolle. Op bezoek in Overijssel had de equipe van trainer Erik ten Hag het lastig met het compacte PEC, maar er werd dankzij twee goals van Sébastien Haller wel gewonnen: 0-2.

Sebastien Haller Ⓒ Pro Shots

PSV

PSV heeft zaterdagavond mede dankzij een kanonskogel van Olivier Boscagli de topper tegen AZ gewonnen. Op bezoek in Alkmaar won de formatie van trainer Roger Schmidt door drie fraaie goals met 0-3. De Eindhovenaren beleven dus een uitstekende seizoensstart met twaalf punten uit vier wedstrijden.

Ⓒ Pro Shots

FC Twente

Eerder op de zaterdag bezorgde Robin Pröpper FC Twente de drie punten tegen FC Utrecht. Lange tijd leek het duel in een doelpuntloos gelijkspel te eindigen, maar net als een paar weken geleden tegen Ajax, schoot hij ook nu weer vlak voor tijd op schitterende wijze raak (1-0).

Bekijk hier de stand, uitslagen en het programma in de Eredivisie.

Programma en uitslagen

Zaterdag

FC Twente - FC Utrecht 1-0

PEC Zwolle - Ajax 0-2

SC Cambuur - Go Ahead Eagles 5-2

AZ - PSV 0-3

Zondag

12.15 uur: NEC - Willem II 0-0

14.30 uur: Sparta - Fortuna Sittard

14.30 uur: SC Heerenveen - FC Groningen

16.45 uur: RKC Waalwijk - Vitesse

