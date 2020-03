Virgil van Dijk na zeldzame nederlaag Liverpool: ’We moeten onmiddellijk weer terugslaan’

De club van coach Jürgen Klopp had daarvoor 18 wedstrijden gewonnen. Afgelopen maandag bij de winst tegen West Ham United (3-2) werd daarmee een record van Manchester City geëvenaard. Het laatste puntenverlies in de League was op 20 oktober, de 1-1 op Old Trafford tegen Manchester United.

„Verliezen doet pijn. Alleen de media houden zich bezig met records, wij hebben het er geen seconde over gehad”, aldus Van Dijk die zelf ook geen onberispelijke wedstrijd speelde. „We willen de volgende wedstrijd winnen, dat is de FA Cup, en daarna krijgen we Bournemouth thuis. We willen terugslaan, we willen laten zien wat we het hele seizoen al doen. Dat is de enige manier om manier om vooruit te komen.”

Bekijk ook: Pak slaag voor koploper Liverpool in Premier League

Schrikken van de toch wel onverwachte nederlaag hoeft Liverpool niet. De winnaar van de Champions League en wereldbeker voor clubs heeft nog steeds 22 punten voorsprong op nummer 2, Manchester City. De eerste nationale titel in 30 jaar lijkt daarom nog slechts een kwestie van tijd.