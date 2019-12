Handbalsters klaar voor fysiek sterk Servië

Het duel met Servië is belangrijk omdat Oranje het toernooi slecht begon. Slovenië was in het openingsduel met 32-26 te sterk. Nederland herstelde zich daarna met zeges op Angola (35-28) en Cuba (51-23).wakker gescud

„Natuurlijk hoop je dat het helemaal niet gebeurt, maar als je verliest is het niet erg dat dat in de openingswedstrijd is. Iedereen is dan gelijk even wakker geschud”, aldus Polman. „Het was voor ons even een ’offday’. Zowel qua dekking als aanval was het niet goed. Misschien hadden we voor de verkeerde tactiek gekozen. Het is moeilijk te zeggen.”

Servië won ook van Angola en Cuba. Dinsdag volgde tegen Noorwegen, finalist bij het vorige WK, de eerste nederlaag (28-25). „Ze hebben het Noorwegen moeilijk gemaakt. Servië heeft een goed team, vooral fysiek zijn ze erg sterk”, weet Polman. „Het kan alle kanten op, er is niet echt een favoriet. De vorm van de dag zal heel bepalend zijn.”

Noorwegen is met zes punten uit drie wedstrijden koploper in groep A. Nederland en Servië volgen met allebei vier punten. Drie van de zes landen gaan door naar de tweede ronde.

De 27-jarige Polman maakte bij Oranje meerdere bondscoaches mee. Onder leiding van Henk Groener eindigden de Nederlandse vrouwen bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 als vierde. Met Helle Thomsen op de bank werden de handbalsters bij het vorige WK, in 2017, derde.

Polman hier in actie tegen Angola. Ⓒ BSR Agency

Snelheid en creativiteit

Nu staat Oranje bij een eindtoernooi voor het eerst onder leiding van Emmanuel Mayonnade. Die samenwerking bevalt Polman goed. „Elke coach is anders en heeft zijn eigen kijk en stijl. Hij houdt van snelheid en creativiteit”, zegt ze over de Fransman. „De sfeer in het team is goed, dat is misschien wel onze belangrijkste kwaliteit. De nieuwe, jonge speelsters haken ook makkelijk aan. Ze hebben het tot dusverre super gedaan. Of zij ook al klaar zijn voor een zware pot tegen Servië? Dat denk ik wel, al is dat aan de bondscoach.”