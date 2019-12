Handbalsters staan voor monsterklus op WK

Lois Abbingh in duel tegen Cuba Ⓒ Hollandse Hoogte

De opdracht is simpel, de uitvoering wordt een loodzware klus. Er móet donderdag om 10:00 uur van Servië gewonnen worden door de handbalsters, zo niet dan kunnen de gevolgen desastreus zijn. Topschutter en sleutelspeelster Lois Abbingh weet dat zij met Oranje in topvorm moet verkeren om de volgende ronde van dit WK handbal in Japan te halen en kans te houden op eremetaal.