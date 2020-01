Bertens met partner Barty naar kwartfinale in Brisbane

Bij hun eerste optreden versloegen de Nederlandse en haar Australische partner het Ests/Russische duo Anett Kontaveit en Anastasia Pavlyuchenkova. Daarvoor hadden Bertens en Barty, de nummer 1 van de wereld in het enkelspel, wel een supertiebreak nodig.

Kontaveit en Pavlyuchenkova wonnen de eerste set na een tiebreak (8-6) en verloren de tweede met 6-3. In de spannende supertiebreak werd het 10-8. Barty doneert haar prijzengeld in Brisbane aan het Rode Kruis, dat geld inzamelt voor de slachtoffers van de bosbranden in Australië.