Max Verstappen verovert pole position in chaotische kwalificatie GP Spanje

Het was nog behoorlijk glad op sommige delen van de baan, zo ondervonden verschillende coureurs tijdens Q1. Meerdere auto’s gingen eraf of spinden, zoals De Vries, waarna er ook even kort een rode vlag was. De Vries zette even later wel een goede tijd neer, terwijl Pérez en Leclerc veel problemen hadden. Met nog twee minuten te gaan stonden beiden nog buiten de top 15. Pérez reed zich er nipt bij, maar Leclerc slaagde daar niet in. De Monegask gaf aan problemen te hebben met zijn auto en kwam niet verder dan de negentiende tijd.

De Nederlanders gingen beiden door: De Vries als achtste en Verstappen als negende. Daarbij moet wel aangetekend worden dat de wereldkampioen geen vliegende ronde meer voltooide aan het einde van Q1, toen de baan steeds sneller werd. Lewis Hamilton was de snelste.

Gebruikte banden

Door zijn avonturen vroeg in Q1 moest De Vries Q2 aanvatten op gebruikte banden, wat hem duidelijk opbrak. Hij vertrekt zondag als veertiende. Een grotere verrassing was dat Pérez - die er eerder in Q2 afschoot - Q3 ook niet haalde, net zoals George Russell. De Brit had nog een incident met Hamilton. De teamgenoten raakten elkaar, maar beiden konden door, al schoten er wel delen van de auto’s af. Verstappen had de snelste tijd net voor Lando Norris en Carlos Sainz.

Verstappen zette aan het begin van Q3 direct een razendsnelle tijd neer. Bij de eerste poging kwam alleen Hamilton nipt binnen een seconde van de razendsnelle Red Bull-coureur. Sainz en Norris maakten nog wel flinke sprongen naar voren, maar kwamen beiden niet in de buurt. Het gat met nummer twee Sainz was bijna een halve seconde.