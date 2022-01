’Uitspraken kosten Romelu Lukaku mogelijk duel met Liverpool’

Dat schrijft de Engelse krant The Guardian zaterdagavond. Tuchel liet vrijdag al weten niet blij te zijn met de teksten die Lukaku had geuit tegenover Sky Italia. De Belgische spits had gezegd niet blij te zijn met zijn huidige positie bij Chelsea.

„Tuchel heeft gekozen voor een ander systeem. Ik ben daar niet blij mee, maar ik mag niet opgeven en moet hard blijven werken. Dat past bij een professional”, had Lukaku verteld. Dat wekte weer wrevel bij de coach. „Ik vind het niet leuk, omdat het ruis veroorzaakt. Dat hebben we niet nodig. Hij weet wat voor waarde het heeft als hij zich uitspreekt”, had de trainer verklaard.

Nu lijkt het er dus op dat er intern de nodige woorden zijn gevallen, die Lukaku mogelijk een optreden tegen Liverpool kosten. Chelsea staat tweede in de Premier League, met elf punten achterstand op koploper Manchester City. De lijstaanvoerder heeft al wel een wedstrijd meer gespeeld. Tegenstander Liverpool staat derde en heeft een punt minder dan Chelsea. Bovendien speelde de ploeg van Virgil van Dijk een duel minder.

