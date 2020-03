Vandaag in 2002: Van Hooijdonk kegelt PSV uit UEFA Cup

Ajax was er drie jaar geleden als verliezend Europa League-finalist dichtbij, maar de UEFA Cup-winst van Feyenoord in 2002 is nog altijd de laatste grote Europese triomf van een Nederlandse club. De grootste ontsnapping dat Europese seizoen heeft Feyenoord tegen PSV in de kwartfinale.

De Eindhovenaren lijken in De Kuip met een 0-1 voorsprong na een goal van Mark van Bommel verder te gaan in het toernooi, als in de 90e minuut Pierre van Hooijdonk met een kopbal in de verre hoek, die rakelings over de kruin van de hoog opspringende Wilfred Bouma heengaat, een verlenging uit het vuur sleept. Daarin wordt niet meer gescoord, waarna Feyenoord de sterkste is in de penaltyserie (5-4).

De enige die mist is PSV’er Giorgi Gakhokidze, terwijl de beslissende strafschop wordt benut door Van Hooijdonk, de grote aanjager van de UEFA Cup-winst met acht goals in negen wedstrijden.