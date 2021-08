Primoz Roglic behoudt nipt rode trui in Vuelta

De etappe-overwinning ging naar Michael Storer. De Australische renner van Team DSM kwam in de 152 kilometer tellende rit van Gandiá naar Balcón de Alicante als eerste over de meet.

Vrijdagmiddag begon het echte klimwerk in Spanje. De renners kregen liefst zes beklimmingen voor hun kiezen en ook de finale was loodzwaar met aankomst bergop.

Vluchters

Met nog 118 kilometer voor de boeg ontstond er eindelijk een kopgroep van zes man waarbij ook de Nederlander Thymen Arensman zat. Samen met Diego Camargo, Harm Vanhoucke, Geoffrey Bouchard, Michael Storer en Chris Hamilton kreeg hij de ruimte van het peloton. De voorsprong van de voorste mannen bleef gering waardoor er later nog 23 renners, waaronder Martijn Tusveld, de overstap naar voren konden maken.

Met nog vijftig kilometer te gaan bedroeg de voorsprong van de voorste mannen ruim vier minuten en kwam de leiderstrui van de Roglic in gevaar. Voor Arensman ging het ondertussen te hard, de Nederlander moest lossen uit de kopgroep.

Valverde

Voor Alejandro Valverde eindigde de middag met nog veertig kilometer te gaan in een drama. De renner van Movistar was net in de aanval gegaan, maar vloog uit de bocht en ging hard onderuit. De gehavende Spanjaard leek vooral last te hebben van zijn schouder. De 41-jarige renner stapte nog op, maar moest niet veel later toch de handdoek in de ring gooien.

Voorin ontstond er een spannende strijd om de ritzege. In de laatste vier zware kilometers vochten Carlos Verona, Michael Storer, Pavel Sivakov en Andreas Kron om de overwinning. Storer bleek uiteindelijk de sterkste vluchter van de dag en kwam als eerste boven.

Roglic kwam met onder anderen concurrenten Adam Yates en Egan Bernal op 3.33 minuten over de streep.

