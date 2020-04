TalentNED gaat nu schaatsers opleiden

Rutger Tijssen wordt de programmamanager van het team, Robin Derks de trainer/coach. TalentNED is opgericht door investeringsmaatschappij Infestos en heeft in Gerard Kemkers een uit de schaatswereld afkomstige directeur.

Eerder dit jaar startte TalentNED al een talentenploeg wielrennen (offroad cycling), waarvan oud BMX-bondscoach Bas de Bever programma-manager is. Met het nieuwe initiatief wil Kemkers het gat tussen jonge talenten en de volwassen schaatstop verkleinen. TalentNED maakte eerder bekend te stoppen met de schaatsploeg waarvoor onder anderen Ireen Wüst en Marcel Bosker uitkwamen.

„Wij willen jonge talentvolle Nederlandse sporters de kans bieden om goed voorbereid naar het hoogste prestatieniveau te groeien”, aldus Kemkers. „Ons programma staat in het teken van ontwikkelen en ontdekken. Beter worden is belangrijker dan goed zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat we op deze manier iets essentieels toevoegen aan de opleidingspiramide.”

De ploeg van TalentNED: