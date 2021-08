Stunten Nederlandse meerkampsters met twee medailles in het uur van de stervende zwanen?

Premium Sport

Zenuwachtige Sifan Hassan dendert door: ’Ik ben nog steeds sterk, al ben ik moe’

Wie Sifan Hassan de halve finale van de 1500 meter zag lopen, zou logischerwijs de woorden ’appeltje’ en ’eitje’ in gedachten kunnen krijgen. Maar de persoon in kwestie zelf had de race als ’heel erg spannend’ ervaren. „Ik was bij de start heel zenuwachtig”, sprak de topfavoriete voor de finale van ...