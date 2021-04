Andrea Pirlo streng na coronafeestje Juve-drietal

„Het voorval is uitgebreid besproken binnenskamers. De spelers in kwestie worden niet opgenomen in wedstrijdselectie”, verklaarde Pirlo. „Ze zullen later weer terugkeren, maar ze weten wat er aan de hand is in de wereld en ook bij de club en dan moet je je niet laten verleiden tot dit soort feestjes.”

Donderdag lekte het nieuws uit dat de politie een lockdownfeestje in de villa van McKennie had moeten stilleggen en dat ook Dybala en Arthur te gast waren. De drie spelers kregen een boete opgelegd.

Juventus kan voor het duel met Torino evenmin een beroep doen op de verdedigers Leonardo Bonucci en Merih Demiral, die besmet zijn met corona en in isolatie zitten.

De titelverdediger maakt geen beste periode door. De club is uitgeschakeld in de Champions League en heeft in de Serie A 10 punten achterstand op koploper Internazionale.