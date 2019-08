Ten Hag: ’Apoeltje-eitje? Dat denk ik niet...’

„Ik loop al een tijdje mee in de wereld van de topsport en ik weet dat je niets voor niks krijgt”, zei de coach van de Amsterdammers maandagavond op de persconferentie. „Je walst niet zomaar over iemand heen op dit niveau. „We willen goed voetballen en met die instelling gaan we de mat op.” De persvoorlichter van Ajax kreeg de lachers op zijn hand met de opmerking richting de tolk bij de persconferentie, van wie hij hoopte dat hij nog iets kon maken van de woordspeling ’apoeltje-eitje’.

’Kill the day’

Ajax trapt dinsdagavond pas om 22.00 uur plaatselijke tijd af, een tijdstip dat de Amsterdammers niet gewend zijn. „Natuurlijk spelen we ook daarop in”, vertelde Ten Hag. „Vaak beleggen we op de dag voor een wedstrijd een meeting, maar die hebben we nu verschoven naar de wedstrijddag zelf. ’Kill the day’, zo noemen we ons aangepaste ritme.”

De coach heeft zijn huiswerk gedaan, hoewel APOEL nog niet aan de Cypriotische competitie is begonnen. „Centrale verdediger Nikolas Ioannou is een van hun betere spelers, net als verdedigende middenvelder Savvas Gentsoglou, aanvallende middenvelder Tomas De Vincenti en aanvaller Roman Bezjak”, wist Ten Hag.