Emotionele Emanuel Emegha eert verdronken teamgenoot: ’Ik zal hem nooit vergeten’

De jonge voetballer vierde zijn doelpunt met een T-shirt waarop een foto van het tweetal te zien was. Na de wedstrijd legde Emegha voor de camera uit waarom deze goal zo belangrijk voor hem was: „Deze is voor mijn overleden teamgenoot. In 2016 is hij verdronken tijdens een teamuitje. Dat ben ik nooit vergeten en ga ik ook nooit vergeten”, vertelt hij in gesprek met de ESPN. Kone was op het moment van het ongeluk slechts twaalf jaar oud „Ik heb dat shirt vorige week gedrukt en zei tegen mezelf: in de eerstvolgende wedstrijd ga ik scoren. Het was heel speciaal dat dit me ook gelukt is.”

„Mijn eerste doelpunt wilde ik voor hem maken”, vervolgt Emegha. „Ik ben best vaak dichtbij een doelpunt geweest, ik vond het moeilijk dat ik hem dan niet maakte. Nu was het eindelijk het moment.”

„Je moet blij zijn met wat je hebt. Ik kon het ook zijn geweest, of andere teamgenoten. „Het lijkt misschien niet zo, maar ik ben echt superblij. Ik ben heel dankbaar voor mijn teamgenoten die mij zo goed gesteund hebben in die lastige tijden”, aldus de emotionele Emegha.