Video: Sergio Agüero grijpt vrouwelijke grensrechter

Het is niet duidelijk of de Argentijnse goalgetter het niet eens leek te zijn met haar, of dat ze in de weg liep. Wel is men in Engeland het erover eens dat hij hier een grens mee heeft overschreden.

Agüero zou hier zelfs nog voor gestraft kunnen worden. Als de scheidsrechter het incident niet waar heeft kunnen nemen kan hij nog een boete of schorsing krijgen.

De Britse fans zijn in ieder geval woedend. ,,Is hij hier voor gestraft? Hij zou dit 100 procent niet doen als het een man was geweest. Seksistische klootzak”, schrijft er een.

,,Hij moet hier een straf voor krijgen. Een boete of een schorsing. Misschien is het niet veel, maar het ziet er niet goed uit”, tikt een ander op Twitter.

Een andere kijker is vooral teleurgesteld in Agüero. ,,Dit was verschrikkelijk. Ik ben echt teleurgesteld in hem. Zoiets doe je niet.”

,,Wtf is Agüero aan het doen? #handenthuis”, is de conclusie van een twitteraar.

Toch is niet iedereen het daar mee eens. ,,Als mensen denken dat dit seksuele intimidatie is, moeten we geen vrouwelijke scheidsrechter laten meedoen in het vrouwenvoetbal.”

,,Ik denk niet dat hij het slecht bedoelde. Lijkt alsof hij zich excuseert dan dat hij haar grijpt.”