Live: Wat kan Verstappen in kwalificatie GP België?

Verslaggever Erik van Haren is in België en doet via Twitter live verslag van de kwalificatie.

Verstappen klokte eerder deze zaterdag in de derde vrije training de vijfde tijd. De Nederlander was in zijn Red Bull ruim 1,1 seconde langzamer dan Charles Leclerc. De Monegask liet in zijn Ferrari de beste tijd noteren: 1.44,206. Leclerc bleef zijn Duitse teamgenoot Sebastian Vettel iets minder dan een halve seconde voor. De Fin Valtteri Bottas (Mercedes) en de Australiër Daniel Ricciardo (Renault) waren ook sneller dan Verstappen.

De derde vrije training lag enige tijd stil na een crash van Lewis Hamilton. De Brit van Mercedes miste een bocht en belandde tegen een muur. Hij stapte ongedeerd uit, zijn wagen moest worden weggetakeld.