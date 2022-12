Premium Het beste van De Telegraaf

Zuid-Koreaanse hunk snelst rijzende ster op WK: ’Zijn mobiel uitgezet om te kunnen slapen’

Door Pieter-Jan Calcoen Kopieer naar clipboard

Cho Gue-sung viert een van zijn goals tegen Ghana. Ⓒ ANP/HH

DOHA - Voor het WK kenden zelfs de Zuid-Koreaanse fans Gue-sung Cho (24) amper of niet, maar inmiddels besteden internationale media vele verhalen aan de spits van Jeonbuk Hyundai Motors. Dat heeft hij vooral te danken aan zijn… looks. Dit is een bizar WK-verhaaltje, en net daarom zo leuk.