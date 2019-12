Uitvallen Wijnaldum smet op kleine overwinning Liverpool

De middenvelder leek aan het begin van de tweede helft geblesseerd te raken aan zijn knie, werd behandeld op het veld, maar kon uiteindelijk niet verder. The Reds leidden op dat moment al met 1-0 door een doelpunt van Mo Salah. De Egyptenaar bekroonde voor rust een snelle counter van de thuisclub op sublieme wijze, door met zijn rechterbeen de bal in de verre hoek te krullen.

Droomkansen

Liverpool hield voor het eerst dit seizoen de nul in eigen stadion, maar dat dat tegen de hekkensluiter lukte mocht gezien de kansen wel een wonder heten. Met name Abdoulaye Doucouré en Ismaila Sarr kregen droomkansen om Watford aan een voorsprong te helpen, maar faalden hopeloos toen ze de trekker over moesten halen.

Salah speelde zeker niet zijn beste wedstrijd, hielp aardig wat kansen om zeep, maar besliste in de slotfase wel op prachtige wijze de wedstrijd. De nummer 11 van Liverpool anticipeerde razendsnel op een mislukt schot van Divock Origi en hakte achter zijn standbeen langs de 2-0 binnen. Virgil van Dijk deed negentig minuten mee bij de thuisclub.

De voorsprong van Liverpool op Leicester is zodoende weer elf punten. Watford blijft hekkensluiter, de club van de geblesseerde Daryl Janmaat heeft zes punten achterstand op het ’veilige’ Aston Villa, dat zeventiende staat.

