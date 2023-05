Max Verstappen na zege in Monaco: ‘Extra mooi op deze manier’

Door de regenval in de slotfase van de regen en het feit dat nummer twee Fernando Alonso op een hardere band startte, moest Verstappen langer dan gepland doorrijden op het medium rubber.

,,Het werd daardoor op een gegeven moment heel lastig om te rijden, maar we konden het ons niet permitteren om een pitstop te maken met de regen in aantocht”, aldus Verstpapen. ,,Op een gegeven moment kwam de regen en werd het elke ronde erger, waarna we voor de intermediates gingen. Het was heel glad. Als je zo’n voorsprong hebt wil je niet te veel pushen, maar tegelijkertijd ook niet te veel tijd verliezen.”

Verstappen raakte nog een paar keer de muur, maar reed de RB19 uiteindelijk ‘naar huis’. Zijn voorsprong op Sergio Pérez in de WK-stand bedraagt nu liefst 39 punten. ,,Het is heel mooi om hier te winnen en zeker door de manier waarop. Het was lastig met het weer, maar we zijn kalm gebleven.”