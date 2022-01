Premium Het beste van De Telegraaf

Betaald voetbal rekent op een bezetting van tweederde Terugkeer supporters gunstig voor thuisspelende elftallen

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Het stadion bleef dit weekend tijdens de topper PSV-Ajax nog leeg. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Goed nieuws voor de voetbalsupporter. De lege stadions in het betaald voetbal zijn vanaf woensdag passé. In de traditioneel uitgelekte adviezen van het OMT is sprake van terugkeer van publiek bij buitenevenementen met een bezetting voor maximaal eenderde. In het betaald voetbal zelf wordt gerekend op alweer een tweederde bezetting. Dat heeft Eredivisie CV-directeur Jan de Jong laten weten.