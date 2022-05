Wesley Koolhof grijpt in Madrid grootste zege uit zijn loopbaan

De 33-jarige Nederlander was samen met zijn Britse partner Neal Skupski in de finale te sterk voor de Colombianen Juan Sebastián Cabal en Robert Farah. Het werd 6-7 (4) 6-4 10-5. Het Nederlands-Britse duo benutte na ruim 2 uur pas het vierde wedstrijdpunt met een backhandvolley van Koolhof, waarna het duo op de knieën ging.

Koolhof stond voor de vijfde keer in de eindstrijd van een masterstoernooi. In 2019 verloor hij in Miami, Monte Carlo en Montreal de finale en dit jaar greep hij in Miami opnieuw net naast de titel. In 2020 won Koolhof wel de ATP Finals.

Voor Koolhof en Skupski, die de ranglijst over 2022 aanvoeren, was het al de vierde titel van het seizoen. Ze zegevierden dit jaar al in Melbourne, Adelaide en Doha.

Komende week staat voor Koolhof en Skupski het masterstoernooi van Rome op het programma.