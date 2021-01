Louis Hollaar openbaart zich als toekomstige ster op de 1500 meter

Louis Hollaar op het WKKT Ⓒ ANP/HH

Heerenveen - ’Knappe rit’, zei Patrick Roest afgelopen weekeinde na de 1500 meter bij ’World Cup 1’ in de catacomben van Thialf. ’Goed gereden, man’, zo complimenteerde ook Kjeld Nuis hem even later. Het waren kleine geluksmomenten voor Louis Hollaar. „Vorig jaar heb ik nog enorm opgekeken tegen die jongens. Zij rijden zó ontzettend hard.”