Moeder Luis Rubiales in hongerstaking tot ’inhumane jacht’ stopt, Spaanse clubs uit Europa?

Met haar actie eist moeder Ángeles Béjar een oplossing voor de ’jacht’ op haar zoon, die in haar ogen ’inhumaan en bloederig’ is. Dat verdient haar zoon niet, zegt ze tegen het Spaanse persbureau EFE – en ze vraagt om ’gerechtigheid’. Rubiales werd zaterdag tijdelijk geschorst door de FIFA, vanwege de ongewilde kus die hij Jenni Hermoso op haar mond drukte na afloop van de WK-finale tegen Engeland in Sydney. De Spaanse regering doet pogingen om Rubiales te laten afzetten als voorzitter van de RFEF – en heel Spanje valt over het gedrag van de voorzitter, die ook nog eens naar zijn kruis greep na de overwinning terwijl hij naast koningin Letizia en prinses Sofia zat in een box.

De hongerstaking in de kerk in de wijk Capuchinos in Motril is volgens de moeder ’voor onbepaalde tijd’ en zal ’dag en nacht’ voortduren, totdat er een oplossing is gevonden voor het ’onrecht’ dat haar zoon in haar ogen wordt aangedaan. Daarbij riep ze Jenni Hermoso op om ’de waarheid te vertellen’ en bij het verhaal te blijven dat ze eerder had verteld. Ze refereert daarbij aan de officiële verklaring die de Spaanse bond uitbracht, waarin Hermoso zou hebben gezegd dat het ’een volledig spontaan en wederzijds gebaar door de grote vreugde van het winnen van een WK’ betrof – en dat zij en de voorzitter ’een geweldige relatie’ hebben. Maar Hermoso ontkende daarna dat ze die woorden zou hebben gebruikt en zei een klacht in te dienen tegen Rubiales. Al eerder had ze in de kleedkamer tegen haar medespeelsters gezegd dat ze niet gediend was van de kus. ’Ik vond het niet fijn. Maar wat kon ik doen?’

De beruchte en inmiddels wereldberoemde kus. Ⓒ ANP/HH

Toestemming van beide kanten

De moeder houdt vol dat ’er geen sprake is van seksueel misbruik als er toestemming is van beide kanten, zoals te zien is op de beelden’. Ze vraagt zich af: ’Waarom zijn ze wreed tegen hem? Wat zit er achter dit hele verhaal? Mijn zoon is niet in staat om iemand iets slechts aan te doen.’ Als moeder vraagt ze iedereen om begrip. In haar ogen kan een ’dergelijke situatie iedereen overkomen’, zo stelt ze.

Haar zus steunt haar en bleef samen met Ángeles Béjar in de parochie, op het moment dat de pastoor de kerk verliet. Rubiales moeder zou in goede conditie zijn en haar tijd wijden aan het bidden voor haar zoon, zo verklaren omstanders.

De kopstukken van de Spaanse bond zouden zelfs deelname van Spaanse clubs aan de verscheidene Europa Cups. Rubiales en zijn rechterhand, de algemeen secretaris van RFEF, Andreu Camps gaan zover om het gezicht van de in opspraak geraakte Spaanse bondsvoorzitter te redden dat het in het uiterste geval de deelname van Spaanse clubs aan Europees voetbal zou kunnen bedreigen, melden diverse Spaanse media.

Brief

Dat komt volgens de Spaanse radiozender Onda Cero door een brief die Camps vrijdag aan de UEFA heeft verstuurd. Daarin beschuldigt hij de Spaanse regering van ’interventionisme’: inmenging in zaken van de voetbalbond. Op die manier zou de regering de onafhankelijkheid van de RFEF bedreigen.

Volgens Onda Cero en andere Spaanse media zou dat in het uiterste geval ingrijpende gevolgen hebben. Als de Europese voetbalbond UEFA deze klacht serieus neemt, zou de RFEF om deze reden geschorst kunnen worden, want een voetbalbond moet onafhankelijk van de regering kunnen opereren. Deze regel is ingesteld om de FIFA te beschermen tegen chantage door dictatoriale regimes. In geval van schorsing zouden Spaanse clubs uitgesloten worden van deelname aan de UEFA Champions League, Europa League en de Conference League.

Andreu Camps Ⓒ ANP/HH

Volgens Onda Cero heeft Camps zijn brief vrijdag verstuurd, nog voordat de internationale bond FIFA besloot Rubiales 90 dagen op non-actief te zetten. Na de kus sprak de Spaanse minister van Gelijkheid, Irene Montero, van seksuele agressie en zei ze alles in het werk te laten stellen om Rubiales af te laten zetten.

Rubiales was vice-president van de UEFA, totdat hij vrijdag door de FIFA voorlopig voor die functie werd geschorst. De man uit het Andalusische Motril heeft de afgelopen jaren nauwe banden opgebouwd met de voorzitter Aleksander Ceferin.

Andreu Camps, die is als secretaris-generaal direct benoemd door Rubiales. Een bondsvoorzitter heeft behalve het recht van directe benoeming ook het directe recht hem te kunnen ontslaan.

Aanklager start onderzoek

Aanklagers in Madrid zijn een voorlopig onderzoek begonnen naar het kusschandaal. Aan Hermoso wordt gevraagd of ze een aanklacht wil indienen tegen de voorzitter van de Spaanse voetbalbond. Omdat de finale in Sydney was, kan de betrokkenheid van de Spaanse aanklagers ingewikkeld liggen. De rechterlijke woordvoerder zegt dat „op basis van de duidelijke publieke verklaringen” van de 33-jarige Hermoso zij mogelijk het slachtoffer is geweest van een vermeende aanranding, aangezien er „geen enkele vorm van toestemming” lijkt te zijn geweest.