Nieuw hoofdstuk in Spaanse soap: moeder Luis Rubiales in hongerstaking tot ’inhumane jacht’ stopt

En ze doet dat op opvallende wijze. Ángeles Béjar heeft zich namelijk in een kerk opgesloten en is in hongerstaking gegaan totdat de „inhumane en bloedige jacht” op haar zoon stopt, zo weet het Spaanse persbureau EFE. Ze roept Hermoso op om „de waarheid te vertellen” en „vast te houden aan de versie die ze had aan het begin.”

Tekst gaat verder onder de video. Video: de bewuste kus.

Tot er een dergelijke actie wordt ondernomen, blijft Béjar in de Divina Pastora kerk in Motril (een plaatsje in Andalusië) zitten, „voor onbepaalde tijd, dag en nacht.” Volgens haar „is er geen sprake van seksueel misbruik omdat er aan beide kanten toestemming voor de kus was, zoals blijkt uit de beelden.” Ze begrijpt niet „waarom ze zo wreed zijn tegen haar zoon.” Volgens Béjar is haar zoon „niet in staat om iemand pijn te doen.”

Negentig geschorst

De voorbije week is er al het nodige gebeurd in de kuszaak. De FIFA heeft Rubiales zaterdag voorlopig voor negentig dagen geschorst in afwachting van het onderzoek dat de wereldvoetbalbond naar hem is gestart. Hij mag in de periode geen functie op nationaal en internationaal niveau uitoefenen.

Ondertussen zijn er elf stafleden van de Spaanse vrouwen opgestapt en weigeren de kersverse wereldkampioen vooralsnog te spelen. Ook bij de mannen heeft Borja Iglesias aangegeven voorlopig niet te willen spelen.

De Spaanse voetbalbond heeft voor maandag een spoedberaad belegd.