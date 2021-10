Louis van Gaal reageert op opmerkelijk gerucht rond Joël Drommel

Afgelopen vrijdag ontbrak de goalie al tegen Letland en ook tegen Gibraltar zat Drommel dus niet bij de wedstrijdselectie. „Weet je waarom Drommel op de tribune zat? Hij moest tussen de middag eten of trainen en kwam te laat”, vertelde Piet Keur bij NH Nieuws in gesprek met Barry van Galen. „Vraag maar na. Het klopt honderd procent. Die wordt denk ik niet snel meer opgeroepen.”

Van Gaal wilde weinig loslaten over de situatie. „Dat is privé, iets wat in het trainingskamp gebeurt. Ik kan het niet ontkennen en niet bevestigen. Als ik het bevestig, gaat het een eigen leven leiden. Maar ik vind het ongelooflijk dat zulke berichten in de media verschijnen”, aldus de bondscoach tegenover de NOS.