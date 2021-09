Jackie Stewart noemt Max Verstappen ‘onvolwassen’, Limburger pareert kritiek

Drievoudig wereldkampioen Sir Jackie Stewart zegt tegenover de Daily Mail: ,,Verstappen doet er langer over dan verwacht om volwassen te worden. Ik begrijp echt niet dat je niet even gaat kijken bij Hamilton na zo’n serieus ongeval. Max moet nog veel leren, maar naar wie zal hij luisteren? Hij is nu waarschijnlijk de snelste coureur op de grid, maar om een echte kampioen te zijn kun je jezelf niet constant in crashes verstrikken.”

Verstappen heeft zijn kant van het verhaal al verteld. Op het moment dat hij langs de Mercedes van Hamilton liep, probeerde de zevenvoudig kampioen zijn auto nog aan de praat te krijgen.

,,Ik zag al dat Lewis oké was”, aldus de Red Bull-coureur. ,,Toen ik al uit de auto was, was hij nog steeds bezig om met zijn auto achteruit te komen. Dat doe je niet als je niet in orde bent.”

Verstappen werd door de stewards bestraft na de crash en moet tijdens de volgende race in Rusland drie plekken achteruit. In juli crashte de Nederlander na een touché met Hamilton, die een tijdstraf van tien seconden kreeg in Engeland. Verstappen kreeg afgelopen zondag in Monza ook twee strafpunten op zijn licentie. Die punten zijn een jaar ‘geldig’. Het was de eerste keer dat de Limburger zo’n berisping kreeg sinds 2019. Hamilton kreeg er alleen in 2020 al zes.