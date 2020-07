Tiger Woods put zelfvertrouwen uit rentree op golfbaan

„Het voelde nog een beetje roestig en onwennig”, zei Woods. „Maar uiteindelijk ben ik best tevreden. Het is ook even wennen zonder publiek. Maar dat is de realiteit nu met het coronavirus. Ik denk dat we dit nog wel even zo houden.”

Woods liet de eerste vijf toernooien na de coronastop aan zich voorbijgaan, omdat hij de risico’s betreffende het virus nog niet aandurfde. Inmiddels is de vijftienvoudig majorwinnaar ervan overtuigd dat de vele veiligheidsmaatregelen op en rond de golfbaan effect sorteren.

Maar liefst negen van de tien beste spelers van de wereldranglijst doen mee aan het Memorial Tournament. Tony Finau leidt na de eerste ronde, met 66 slagen. Woods won al vijf keer op de Muirfield Village Golf Club. Hij gaat in Ohio op jacht naar zijn 83e zege op de PGA Tour. Daarmee zou hij recordhouder worden wat betreft overwinningen.

Woods evenaarde in oktober vorig jaar in Japan de Amerikaanse golflegende Sam Snead, die in 1965 zijn 82e en laatste triomf in het Amerikaanse profcircuit behaalde.