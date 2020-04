’In tegenstelling tot Ajax krijgt Paris Saint-Germain de titel wél’

Dit heeft de overkoepelende organisatie LFP besloten, zo meldt de gezaghebbende krant L’Equipe. De maatregel zou alleen formeel nog moeten worden goedgekeurd. Het seizoen werd onlangs vroegtijdig beëindigd, nadat de regering had besloten dat er wegens de uitbraak van het nieuwe coronavirus tot september niet meer kan worden gespeeld.

Negende kampioenschap

In Frankrijk moesten er nog tien speelrondes worden afgewerkt. Koploper Paris Saint-Germain, ook de titelverdediger, had twaalf punten voorsprong op eerste achtervolger Olympique Marseille en ook nog een wedstrijd minder gespeeld. Het is de negende keer dat de Parijzenaars kampioen van Frankrijk zijn.

PSG, zeven keer kampioen in de laatste acht jaar, is dit seizoen nog actief in de Champions League. Mocht die competitie worden uitgespeeld, wat de UEFA wel van plan is, dan overweegt de club de betreffende wedstrijden indien mogelijk in het buitenland te gaan spelen.

De nummers 2 Olympique Marseille en 3 Stade Rennes spelen volgend seizoen naast PSG in de Champions League. Lille, Stade Reims en Nice mogen deelnemen aan de Europa League. De degradanten zijn Amiens en Toulouse, Lorient en Lens promoveren naar de hoogste afdeling.

Ajax

In Nederland kan de competitie ook niet meer worden uitgespeeld, maar besloot de KNVB geen club uit te roepen tot kampioen. Ajax stond in de Eredivisie op doelsaldo boven nummer 2 AZ, dat evenveel punten had. Ook degradeerde er niemand.