Cricketers Oranje gaan hun zakken vullen na meest succesvolle WK ooit

Maar liefst zeven spelers van de ploeg van Ryan Cook zullen in de winter op diverse werelddelen actief zijn in sterke en financieel aantrekkelijke T10- en T20-competities, die los staan van de clubverplichtingen van de profcricketers.

Bas de Leede is de meest gelukkige van de lucky seven: de jonge allrounder sleepte liefst twee contracten in de wacht. De Leede was tijdens het WK in Australië, waar Oranje voor de eerste keer bij de beste acht landen eindige, de Nederlandse topattractie.

Abu Dhabi

Inmiddels heeft de captain van het Voorburgse VCC al zijn eerste toernooi achter de rug: de Abu Dhabi T10 Cup. De 23-jarige Nootdorper eindigde in de Emiraten met Morrisville SAMP Army op de derde plaats. De Leede neemt in januari en februari in de Verenigde Arabische Emiraten ook met de Mumbai Indians Emirates deel aan de ’International League’. Voor die competitie zijn ook de Oranje-bowlers Fred Klaassen (Dubai Capitals) en Brandon Glover (Abu Dhabi Knight Riders) ingehuurd.

Van Meekeren

In dezelfde periode zijn batsmen Max O’Dowd (Chattogram Challengers) en Colin Ackerman (Sylhet Strikers) en fastbowler Paul van Meekeren (Khulna Tigers) gerekruteerd voor de Bangladesh Premier League. Van Meekeren, in het reguliere seizoen uitkomend voor de Engelse county Gloucestershire, won vorig jaar met de St. Kitts & Nevis Patriots als eerste Nederlander de Caribbean Premier League (CPL), één van de grootste T20-toernooien ter wereld.

Van Meekeren is één van een half dozijn Oranje-spelers die er daarnaast van droomt dat hij wordt ’gedraft’ voor de Indian Premier League (de IPL), qua verdiensten één van de grootste jaarlijkse sportevenementen ter wereld. De IPL, het Walhalla van het korte en razend populaire T20-cricket, wordt komend seizoen gespeeld van 26 maart tot en met 28 mei.

Veiling

De spelersveiling vindt plaats op 23 december in de Indiase stad Kochi. 991 spelers hebben zich aangemeld. Tien clubs nemen deel aan de IPL. De selectie van een IPL-club mag uit maximaal 25 bestaan.

Musa Nadeem Ahmad is de zevende Oranje-speler van wie het seizoen er nog niet op zit. De batsman van VCC zal eind december in Miami met de Premium Kiwis actief zijn in de American Premier League. In 2024 zijn de Verenigde Staten samen met West-Indië gastheer van het volgende WK T20, waarvoor Oranje zich dankzij de top acht-klassering al heeft geplaatst.