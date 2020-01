Zorgen bij FC Utrecht over Adrian Dalmau

Adrian Dalmau Ⓒ Hollandse Hoogte

UTRECHT - Er bestaan zorgen bij FC Utrecht over spits Adrian Dalmau. De spits heeft opnieuw last gekregen van zijn enkel. „Hij heeft de hele week niet getraind en is er niet sowieso niet bij”, aldus trainer John van den Brom. De spits blijft maar kwakkelen. „Ik maak me daar wel zorgen om, omdat het een steeds terugkerend iets is. Niet alleen ik maak me daar zorgen om, maar dat doet hij zelf ook en de medische staf ook. Het is zaak, dat hij daar rustig de vervolgstappen in gaat maken. Maar dat is vaak het moeilijkste voor een speler, maar ook voor een trainer en de medische staf.”