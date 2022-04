Magistrale Mathieu van der Poel wint voor tweede keer Ronde van Vlaanderen

Van der Poel heeft intussen indrukwekkende statistieken in De Ronde opgebouwd. Vier keer meegedaan, twee keer gewonnen, een keer tweede en bij zijn eerste deelname vierde. De Nederlander was uit op revanche, nadat hij vorig jaar verrassend nog de sprint verloor van Kasper Asgreen.

Vooraf gold Van der Poel - de winnaar van de editie van 2020 - mede door het afmelden van Wout van Aert als de grote favoriet voor de eindzege. Voor debutant Pogacar was vooral de vraag: hoe goed kon hij kilometers lang over de kasseien stuiteren? Het antwoord was duidelijk: heel goed. Woensdag in Dwars door Vlaanderen kreeg hij niet echt een kans om ’af te kijken’ bij Van der Poel, maar toch bleek de Sloveen zondagmiddag een snelle leerling. Een hele snelle.

Wel maakte Pogacar na amper 20 kilometer in de Ronde van Vlaanderen snel kennis met het Vlaamse asfalt: de Tourwinnaar viel al vroeg in de koers. ’Pogi’ was daarna vooral in de weer om zijn powermeter te vinden. Dat lukte, net als het vervolgen van de koers. Welkom in Vlaanderen.

Natuurlijk was er ook een vlucht van de dag, een kopgroep van negen renners, met daarbij Taco van der Hoorn en Mathijs Paasschens als Nederlandse vertegenwoordiging.

Gekkenhuis op Oude Kwaremont

Ondertussen was het koppen tellen bij de eerste passage van de renners op de Oude Kwaremont. Het zonnetje had de koersfans duidelijk uit hun huis gelokt voor de passage van de Ronde van Vlaanderen. Het was dan ook genieten geblazen toen de honderden toeschouwers de renners luidkeels aanmoedigden.

Amateuristische fietswissel Van Baarle

Wat onderwijl ook gebeurde: een amateuristische fietswissel van Ineos bij Van Baarle. De schaduwfavoriet van de Britse ploeg zette zich met technische probemen aan de kant en kreeg een nieuwe fiets van de volgwagen. Maar een paar meter verder moest de Nederlander opnieuw van de fiets…lekke band vooraan. Zo verloor Van Baarle wel heel veel tijd. Toch wist hij zich later in de koers meer dan uitstekend te herstellen.

Pogacar ontploft op Oude Kwaremont

De koers ging ondertussen richting de finale. Pogacar vloog iedereen voorbij bij de tweede beklimming van de Oude Kwaremont. Van der Poel zat even te ver weg en moest er een flinke snok aan geven om de Sloveen bij te benen. ’Pogi’maakte indruk. Kasper Asgreen (winnaar 2021) en Thomas Pidcock zaten ook op te letten en sloten aan. Naast Pogacar, Asgreen en Van der Poel zagen we Van der Hoorn, Turner, Garcia, Küng en Mozzato aansluiten.

Op de Paterberg hierna leidde Van der Poel ineens de dans. Pogacar kon prima volgen. Wat een debuut in Vlaanderens Mooiste voor de Tourwinnaar. Asgreen moest er hier wel af, kwam terug, maar moest er even later met pech toch weer af. Van Baarle sloop na de Paterberg weg samen met Fred Wright van de groep der favorieten.

Pogacar, Van der Poel en Valentin Madouas maakten samen op de Koppenberg een indrukwekkende schifting op iets meer dan 40 km van de meet. Zij sloten enkele kilometers later aan bij Van Baarle en Wright. Het vijftal leek het uit te gaan maken voor de zege in De Ronde. MvdP besloot maar weer eens kilometers aan kop te gaan sleuren, richting de derde beklimming van de Oude Kwaremont.

Pogacar en Van der Poel beresterk

Van Baarle moest hier passen, net als Madouas en Wright. Pogacar reed weg, met Matje in zijn kielzog. De twee sterkste mannen in koers waren nog als duo over, 17 kilometer voor de meet.

Het draaide uit op een sprint, maar omdat Pogacar en Van der Poel aan t pokeren bleven, sloten de achtervolgers nog aan en werd Van Baarle nog tweede, Madouas derde en raakte Pogacar nog buiten het podium.

Een fantastische zege wederom voor het fenomeen uit Nederland.