Herbeleef: zó won PSV ruim van Ajax in Eindhoven

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

PSV viert de 1-0. Ⓒ Pro Shots

PSV heeft in de Eredivisie de tweede plaats overgenomen van Ajax. Het elftal van trainer Ruud van Nistelrooij versloeg de concurrent uit Amsterdam in een onderling duel met 3-0. De wedstrijd lag in de tweede helft een kwartier stil nadat enkele bekers op het veld werden gegooid.