Verstappen blij: ’Updates geven mij meer grip’

„Ik was heel blij met de auto, ook tijdens de kwalificatie”, aldus Verstappen op de Red Bull Ring. Het was de derde keer dit seizoen dat hij zich als derde wist te kwalificeren, na de Grand Prix van Monaco.

„Het hele weekeinde is de totale prestatie van de auto al beter. De nieuwe updates lijken goed te werken. Ze geven me meer grip, dat was overall gezien een beetje het probleem. Dat lijkt nu te verbeteren. Heel positief.”

Verstappen wordt in Oostenrijk aangemoedigd door meer dan 20.000 Nederlandse fans, die zich flink laten horen. „Dat zorgt tijdens het rijden voor een grote glimlach op mijn gezicht. Helaas geeft het me geen snellere rondetijd, maar het is een prachtige motivatie. Ik kijk heel erg uit naar de race morgen.”

