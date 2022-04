Sport Kort: Motorracer Van der Mark maakt in Assen rentree na beenbreuk

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Motorracer Van der Mark maakt in Assen rentree na beenbreuk

13.59 uur: Motorcoureur Michael van der Mark kan dit weekeinde voor eigen publiek in Assen zijn rentree maken in het WK Superbike. De 29-jarige Zuid-Hollander miste als gevolg van een beenbreuk de testraces en de openingsronde van het WK, twee weken geleden in Aragón. Hij heeft van de doktoren toestemming gekregen om vrijdag op zijn BMW te stappen voor de eerste vrije training.

Van der Mark (29) wordt daarna weer onderzocht. De coureur hoort dan of hij de rest van het weekeinde ook mag meedoen in Assen.

De Nederlander brak voor aanvang van het seizoen een been bij een val tijdens het mountainbiken. Hij zei woensdag al klaar te zijn voor een rentree op het TT Circuit. „Het genezingsproces na de operatie is heel goed verlopen.”

In Assen staan twee races uit het WK Superbike op het programma, op zaterdag en zondag. „Ik verwacht niet dat ik voorin zal rijden”, aldus Van der Mark. „Ik weet dat het een uitdaging wordt, want ik heb sinds eind vorig jaar niet meer op de BMW gereden. Ik heb ook alle tests in het voorjaar gemist, dus ik ken ook niet alle vernieuwingen die in de winter zijn doorgevoerd bij de motor. Het belangrijkste is dat ik weer in actie kom zonder me op resultaten te concentreren.”

Noor Strand Hagenes (18) vanaf 2024 wielerprof bij Jumbo Visma

10:41 uur Per Strand Hagenes maakt vanaf 2024 deel uit van het World Tour-team van Jumbo Visma. De 18-jarige Noor is bezig aan zijn eerste seizoen in dienst van de opleidingsploeg van de Nederlandse formatie.

De regerend wereldkampioen bij de junioren tekent een contract tot en met 2026. Volgend jaar rijdt hij nog voor de opleidingsploeg. „Met dit langdurige contract krijg ik de kans me in eenzelfde omgeving voor een langere periode te ontwikkelen. Hopelijk kan ik geleidelijk aan blijven groeien, zodat ik in 2024 klaar ben voor het profpeloton”, zegt Strand Hagenes.

Sportief directeur Merijn Zeeman is blij dat Jumbo-Visma de talentvolle Noor voor een langere periode heeft kunnen vastleggen. „Na geweldig scoutingswerk van de staf van de opleidingsploeg gaat de opleiding van Per gestaag verder”, zegt Zeeman. „Ons World Tour-team huisvest op dit moment meerdere sterren, maar we willen graag de nieuwe generatie kopmannen zelf opleiden. Per behoort tot de groep renners die de kans krijgt om tot dat niveau uit te groeien.”

Basketballers ’Sixers’ verslaan Raptors in slotseconde verlenging

08:19 uur De basketballers van Philadelphia 76ers zijn hard op weg naar de tweede ronde van de play-offs in het oosten van de NBA. De ’Sixers’ wonnen ook het derde duel met Toronto Raptors: 104-101. De ploeg uit Philadelphia besliste de wedstrijd in de laatste seconde van de verlenging.

De Kameroener kreeg de bal bij een inworp aangespeeld en schoot direct. Terwijl de zoemer van de schotklok afging, plofte de bal door de basket met nog 0,8 seconde te spelen. „Dit zijn de mooiste treffers”, zei Embiid, die bij elkaar 33 punten maakte en ook 13 rebounds pakte. De ploeg uit Philadelphia knokte zich in Toronto terug van een achterstand van 17 punten en heeft nu nog één overwinning nodig om door te gaan in de play-offs.

Boston Celtics stond in het tweede duel met Brooklyn Nets ook 17 punten achter, maar pakte alsnog de winst: 114-107. De Celtics hadden de eerste wedstrijd met 115-114 gewonnen en staan nu met 2-0 voor in de serie.

NBA-kampioen Milwaukee Bucks begon de play-offs met een zege op Chicago Bulls, maar verloor woensdagavond het tweede duel: 110-114. DeMar DeRozan blonk uit bij de Bulls met 41 punten. Giannis Antetokounmpo gooide 33 punten bij elkaar en loste Kareem Abdul-Jabbar af als topscorer aller tijden van de Bucks in de play-offs. De Griek staat nu op 1715 punten, Abdul-Jabber kwam tot 1692.