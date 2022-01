Heetgebakerde Daniil Medvedev in finale Australian Open tegenstander Rafael Nadal

Nadal begon uitstekend en leek al snel probleemloos op weg naar de finale. In de eerste twee sets gaf hij amper wat weg tegen Berrettini, die maar moeizaam in zijn spel kon komen. Binnen anderhalf uur stond de Spanjaard 2-0 voor in sets.

Kentering

Maar de Italiaan knokte zich sterk terug in de derde set, waarin hij heel sterk finishte. In de laatste drie games won hij liefst 12 van de 13 punten, waarmee hij een kentering leek in te zetten. Vooral op zijn eigen service was Berrettini een tijdje ongenaakbaar met een reeks van vijf (!) lovegames en 23 punten.

Nadal serveerde echter ook sterk, waardoor het verschil na die indrukwekkende reeks in set vier nog niet was gemaakt. Sterker nog, Berrettini overleefde op 4-3 voor Nadal een break-point. Het was daarma nog niet gedaan en het tweede break-point viel wel de kant van Nadal op. De Spanjaard kon direct serveren voor de wedstrijd. Berretini pakte nog het eerste punt, maar had vervolgens geen verweer meer in huis.

Nummer 21

Nadal heeft net als de afwezige Roger Federer (geblesseerd) en Novak Djokovic (visum ingetrokken) twintig grandslamtitels gewonnen. De Spanjaard kan in Melbourne het record van 21 titels alleen in handen krijgen.

Nadal staat voor de zesde keer in de eindstrijd van het toernooi in Melbourne, maar hij won in zijn lange carrière pas één keer de Australian Open en dat was lang geleden, in 2009. Toen versloeg hij Federer na 5 sets en bijna 4,5 uur tennis.

Tegen Medvedev

Nadal staat zondag tegenover Medvedev, die zich in 2,5 uur langs Tsitsipas sloeg. Beiden begonnen heel overtuigend op hun eigen service en de eerste games vlogen in hoog tempo voorbij. Het was bij 4-4 dat Medvedev zijn tegenstander voor het eerst echt onder druk zette door op 0-40 te komen, maar de Griek overleefde knap. Medvedev was wel een stuk dominanter in zijn servicegames, pas bij zijn zesde opslaggame moest hij toestaan dat Tsitsipas een punt maakte. De Rus bleek in de tie-break ook nipt de sterkste.

Daniil Medvedev. Ⓒ ANP/HH

Tsitsipas sloeg echter direct terug door zijn tegenstander in de openingsgame van de tweede set te breaken. Medvedev sloeg even later terug, maar Tsitsipas brak zijn een stuk minder sterk serverende tegenstander nogmaals en verzilverde het dit keer met setwinst. Medvedev had kort daarop een aanvaring met de scheidsrechter, die hem een straf gaf nadat Medvedev niet miste verstane kritiek had op de vele coaching die Tsitsipas vanaf de tribune kreeg. „Hoe kan je zo slecht zijn en de halve finale van een grand slam leiden?”, zo uitte hij zijn frustratie.

Het maakte dat het publiek in de Rod Laver Arena steeds meer op de hand van Tsitsipas kwam. Medvedev werd als hij moest opslaan regelmatig uitgejouwd en een keer werd er zelfs geschreeuw op het moment dat de Rus zijn opslag inzette. Hij bleek echter onverstoorbaar en sloeg aan het einde van de derde set hard toe op de service van Tsitsipas, waardoor hij direct de set pakte. Daarna was het eigenlijk zo goed als gedaan voor Tsitsipas. Hij behield in de vierde set slechts een keer zijn service en kon zich geen moment terug de wedstrijd in knokken.

Titel gemengd dubbel

De Franse tennisster Kristina Mladenovic en de Kroaat Ivan Dodig hebben de Australian Open gewonnen in het gemengd dubbelspel. De twee vormden voor het eerst een koppel in een grandslamtoernooi.

In de finale waren Mladenovic en Dodig, die als vijfde waren geplaatst, te sterk voor het Australische koppel Jaimee Fourlis en Jason Kubler. Na vijf kwartier stonden de setstanden 6-3 6-4 op het scorebord.

Mladenovic veroverde al voor de vierde keer een grandslamtitel in het gemengd dubbel. Haar vorige dateerde van 2014 in de Australian Open met de Canadees Daniel Nestor. Dodig heeft nu vier dubbeltitels op zijn naam. De Kroaat won vorig jaar in Melbourne het mannendubbel met de Slowaak Filip Polasek.