Rafael Nadal in vier sets naar finale Australian Open

Nadal begon uitstekend en leek al snel probleemloos op weg naar de finale. In de eerste twee sets gaf hij amper wat weg tegen Berrettini, die maar moeizaam in zijn spel kon komen. Binnen anderhalf uur stond de Spanjaard 2-0 voor in sets.

Maar de Italiaan knokte zich sterk terug in de derde set, waarin hij heel sterk finishte. In de laatste drie games won hij liefst 12 van de 13 punten, waarmee hij een kentering leek in te zetten. Vooral op zijn eigen service was Berrettini een tijdje ongenaakbaar met een reeks van vijf(!) lovegames en 23 punten.

Echter serveerde Nadal ook sterk en was het verschil na die indrukwekkende reeks in set vier nog niet gemaakt. Sterker nog, Berrettini overleefde op 4-3 voor Nadal een break-point. Echter was het daarmee nog niet gedaan en het tweede break-point viel wel de kant van Nadal op.

De Spanjaard kon direct serveren voor de wedstrijd. Berretini pakte nog het eerste punt, maar had vervolgens geen verweer meer in huis. Dus gaat Nadal zondag strijden voor zijn 21e grandslamtitel tegen Daniil Medvedev of Stefanos Tsitsipas.