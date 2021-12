Spurs-Rennes afgelast vanwege covid-uitbraak

Het is onduidelijk of Vitesse-NS Mura wel doorgaat. Dat zou een sportief oneerlijke situatie opleveren, omdat Spurs dan op een later moment exact de uitslag weet, die moet worden neergezet om door te gaan in de Conference League. Spurs en Vitesse koersten af op een fotofinish. Beide ploegen hebben zeven punten en Spurs heeft een klein voordeel in doelsaldo (+3 tegenover Vitesse +1).

Dertien positieve gevallen

Tottenham Hotspur-manager Antonio Conte maakte woensdag op een persconferentie bekend dat acht spelers en vijf stafleden een positieve test hebben afgelegd. Conte gaf aan, dat de situatie allerminst onder controle is. Woensdag waren er nog twee nieuwe positieve gevallen bijgekomen. „De situatie verontrust ons zeer. Het is heel ernstig. Het is besmettelijk en er is sprake van een grote uitbraak. We zijn bang voor morgen, omdat we niet weten wat er dan gaat gebeuren.”

Als het aan Conte ligt, worden er door de uitbraak meer wedstrijden uitgesteld. In het weekend moet Spurs in de Premier League spelen tegen Brighton and Hove Albion. „Iedereen is een beetje bang. Spelers hebben ook families. Waarom moeten het risico nemen om toch te spelen? Dat vraag ik mij af.”