Tottenham Hotspur-trainer Antonio Conte: acht spelers en vijf stafleden positief

Tottenham Hotspur is met Vitesse in een gevecht verwikkeld om de tweede plaats in de groep, die recht geeft op een vervolg in het toernooi. Tottenham en Vitesse, dat zelf thuis speelt tegen NS Mura, hebben evenveel punten, maar Spurs staat momenteel tweede op basis van een beter doelsaldo (+2).

Conte heeft aangegeven, dat de situatie allerminst onder controle is. Vandaag zijn er nog twee nieuwe positieve gevallen bijgekomen. „De situatie verontrust ons zeer. Het is heel ernstig. Het is besmettelijk en er is sprake van een grote uitbraak. We zijn bang voor morgen, omdat we niet weten wat er dan gaat gebeuren.”

Spurs wil uitstel

De UEFA heeft aangegeven, dat de wedstrijd doorgang zal vinden, als Spurs dertien spelers, waaronder één doelman, beschikbaar heeft van de A-lijst, waarop 25 spelers staan. Voorlopig lijkt dat het geval te zijn. Omdat Ryan Sessegnon geschorst is en daarmee sowieso al afvalt van de lijst van 25, zou de wedstrijd niet door kunnen gaan, als op de wedstrijddag nog vier nieuwe positieve gevallen aan het licht komen of wanneer alle doelmannen positief testen. Als de wedstrijd niet door kan gaan, zal die voor 31 december moeten worden ingehaald.

Als het aan Conte ligt, worden door de uitbraak wedstrijden uitgesteld. In het weekend moet Spurs in de Premier League spelen tegen Brighton and Hove Albion. „Iedereen is een beetje bang. Spelers hebben ook families. Waarom moeten het risico nemen om toch te spelen? Dat vraag ik mij af.”