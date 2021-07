Olympisch kampioene kanovaren repareert boot met condoom

Op social media circuleren beelden van hoe Fox het rubbertje inzet om een deel van haar boot te repareren. „Ik wed dat jullie niet wisten dat condooms gebruikt kunnen worden om een kajak te repareren”, zegt ze erbij. Na het aanbrengen van een laagje carbon op de punt van haar boot trekt ze de condoom er overheen. „Erg rekbaar en sterk. Een soepele afwerking.”

De 27-jarige Fox is een grote naam in het kanovaren. Op 18-jarige leeftijd won ze al zilver op de slalom in de K1. Vier jaar later was er brons op dat onderdeel. In Tokio won Fox goud in de C1 en nogmaals brons in de K1.